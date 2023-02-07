Англія

Наставник закликав інших не заздрити.

Головний тренер Челсі Грем Поттер вважає, що не потрібно критикувати його команду за витрати на трансферному ринку.

"Заздрити погано. Я ніколи нікому не заздрив. Я намагався працювати і показувати максимум за наявних обставин. Краще порівнювати свої здобутки у сьогоденні з тим, чого ви добивались у минулому, а не думати про інших, тому що ви не знаєте контексту ситуації.

Я розумію, що такий світ, у якому ми живемо. Все нормально. Більшість тренерів хотіли б опинитися на моєму місці", — наводить слова Поттера The Sun.

Цієї зими Челсі витратив близько 323 млн фунтів – більше, ніж усі клуби Ла Ліги, Серії А, Бундесліги та Ліги 1 разом.