Англія

"Сині" хотіли орендувати хавбека Фіорентини.

Челсі намагався отримати Софьяна Амрабата, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, лондонський клуб розглядав таку можливість як варіант посилення в заключний день трансферного вікна на випадок, якщо домовитися про трансфер Енцо Фернандеса з Бенфіки так і не вдасться.

Челсі та Фіорентина провели переговори, проте "фіалки" відмовилися відпускати свого виконавця.

Цього сезону 26-річний опорник відіграв 27 матчів за клуб у всіх турнірах і отримав у них 11 жовтих карток.