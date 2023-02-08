Англія

У прицілі англійського клубу наразі тільки двоє виконавців.

Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг має певні успіхи на чолі англійського Манчестер Юнайтед у своєму першому сезоні в клубі, однак для побудови наближеного до еталонного складу йому не вистачає статусного центрального нападника.

Цю прогалину в складі "Червоні дияволи" планують закрити під час цьогорічного літнього трансферного вікна, і, як повідомляє британська преса, цей трансфер буде дуже гучним через потенційну вартість.

112 млн євро — таку кількість коштів планує виділити керівництво клубу на придбання нового футболіста на проблемну позицію.

При цьому, наразі Юнайтед дивляться тільки за двома потенційними кандидатами — нападником італійського Наполі Віктором Осімгеном та форвардом Тоттенгема Гаррі Кейном.

Англієць у поточному сезоні відіграв 30 матчів, забивши 19 голів та віддавши три гольові передачі, а нігерієць за 21 матч забив 17 м’ячів та віддав чотири результативні паси.