Англія

Найбільш впливова родина в країні готова витрачати величезні кошти.

Конфлікт поміж чинними власниками та вболівальниками англійського Манчестер Юнайтед із кожним наступним сезоном усе більше поглиблюється, і цілком імовірно, що найближчим часом один із найбільш популярних клубів світу буде продано третім особам.

Охочих до володіння "Червоними дияволами" багатіїв чимало, проте навряд чи хтось із них зможе конкурувати з фактично цілою країною, оскільки правляча родина Катару зацікавлена в придбанні клубу.

311 млрд євро — такою, згідно з даними фінансових видань, є оцінка заможності представників династії Аль Тані, тоді як за клуб вони пропонують 9 млрд євро.

Упевненість у перемозі власної пропозиції серед представників катарської родини є значною, а власне Емір Катару є палким уболівальником Юнайтед.

Проте потенційні покупці зі свого боку також мають певні вимоги, які полягають у швидкому закритті угоди про продаж клубу, виключне повне поглинання активів Юнайтед, а також вільне переформатування складу правління.

Будувати новий проект "Червоних дияволів" потенційні власники присягаються виключно зі залученням до аналітичної та консультаційної роботи вболівальників клубу.