Англія

Український універсал переміг у голосуванні серед уболівальників.

Атакуючий півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який виступає в лондонському Арсеналі на позиції "хибного" лівого захисника, виззнаний найкращим гравцем "канонірів" за підсумками минулого місяця.

Як повідомляє офіційний сайт Арсеналу, 26-річний українець переміг у голосуванні серед уболівальників за звання найкращого футболіста команди у січні, набравши 48% голосів.

Друге місце за підсумками опитування серед фанатів "канонирів" посів центрфорвард Едді Нкетіа, а третє місце дісталося атакуючому півзахиснику та капітану Арсеналу Мартіну Едегору.

"Це був чудовий місяць для нашого лівого захисника, який допоміг нам набрати сім очок із дев’яти можливих у лізі та дійти до четвертого раунду Кубка Англії.

Окрім постійної присутності в нашій лінії оборони, зробивши 16 повернень м'яча та два перехоплення під час його п’яти виступів, Олександр також впливав на атаку, зробивши 232 успішні паси, серед яких 87% виявилися успішними", — сказано на офіційному сайті Арсеналу.

Цього сезону Олександр Зінченко провів за Арсенал 17 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначився однією результативною передачею. Після 20 проведених зустрічей в АПЛ "каноніри" посідають перший рядок у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок та маючи один поєдинок у запасі.