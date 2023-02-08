Англія

Нідерландський фахівець пов'язує своє майбутнє з "червоними дияволами".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів про плани на майбутнє, заявивши про своє бажання вибудувати у стані "червоних дияволів" систему, яка працюватиме протягом кількох років.

"Я тут, щоб створити довгостроковий проєкт, а не лише на один рік. Я думаю про наші плани на літо, у нас є уявлення про те, що робити у довгостроковій перспективі.

Також треба дивитися на два-три трансферні вікна вперед. Але також нам доведеться переглядати цей план через те, як будуть розвиватися події", — цитує слова тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Після 21 проведеного матчу Манчестер Юнайтед займає третій рядок у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 42 набрані очки. Попереду лише лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.