Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вест Гемом та Челсі, яке пройде на Лондон Стедіум.

СУБОТА, 11 ЛЮТОГО, 14:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей вікенд в Англії буде по-справжньому багатим на різні принципові протистояння та територіальні дербі. Одним із таких, звичайно, стане зустріч Вест Гем Юнайтед та Челсі, яка пройде на домашній арені "молотобійців" і відкриє 23-й тур Прем'єр-ліги.

Між командами Девіда Моєса та Грема Поттера можна провести паралель не лише в рамках того, що вони обидві є представниками столиці Англії та Великої Британії. Як Вест Гем, так і Челсі цього сезону відверто здали в результатах і не виправдовують жодних очікувань з боку своїх уболівальників. В останні два роки ми вже звикли бачити "молотобійців" як одних з представників Англії в єврокубках. В той же час ми встигли забути, що в період призначення Моєса на посаду головного тренера Вест Гем вів боротьбу за виживання — саме зберегти прописку в еліті було на той момент основним завданням шотландського фахівця, але згодом "молотобійці" під його керівництвом зуміли стрибнути вище голови, а зараз, слід визнати, повернулися до того, з чого вони й починали в епоху Моєса.

Вест Гем зараз йде аж на 16-му місці у турнірній таблиці. Були чутки і про те, що керівництво клубу готове зробити сміливий крок і звільнити Девіда Моєса, проте остання нічия з Ньюкаслом і перемога над прямим конкурентом у боротьбі за виживання в особі Евертона поки що відклали ці теоретичні плани в шухляду. Однак таке скромне становище "молотобійців" у таблиці АПЛ абсолютно не говорить про те, що Челсі гарантовані три набрані очки на Лондон Стедіум у ці вихідні. Саме поняття "гарантоване" зараз неможливо ставити в одному ряду з Челсі, адже якість футболу "синіх" наочно відображає їхнє сьогоднішнє становище в таблиці.

Говоримо як є: наразі колектив Грема Поттера не представляє собою єдиного механізму та грає як середняк – у середині таблиці зараз він і знаходиться... Проте це абсолютно не камінь у город головного тренера Челсі. З самого початку позиція нового керівництва "синіх" була такою, що результати цього сезону абсолютно неважливі, а сам Поттер отримає достатньо часу на побудову команди "під себе", маючи при цьому повну фінансову підтримку власників клубу у питанні нових трансферів.

Головна надія на те, що всі ці численні трансфери відбулися насамперед тому, що саме Поттеру вони були потрібні. Не просто задля того, щоб Тодд Боулі на весь футбольний світ захотів всім показати свою рішучість "творити історію", не бажаючи бути лише об'єктом для жартів про "4-4-3". Адже всі ми пам'ятаємо, як Боулі минулого літа так сильно хотів підписати Кріштіану Роналду в Челсі, що Томасу Тухелю не залишалося нічого іншого, окрім як встановлювати свою особисту заборону на трансфер зіркового португальця, що зробило його взаємини з новим власником Челсі ще більш натягнутими, і згодом це вилилося в очікуване звільнення німецького фахівця.

До чого ми це згадали? А до того, що у Челсі були проблеми ще за Тухеля, про що він і сам публічно говорив. Тому не варто очікувати, що вже зараз усі ці багатомільйонні трансфери одразу виведуть "синіх" на новий рівень. Команда сама собою не побудується, якщо просто накупити цілу низку талановитих і дуже дорогих футболістів, тому у Поттера ще дуже багато роботи, яку можна буде оцінювати не зараз, посеред сезону, в призмі всього цього хаосу, а через певний час.

За версією компанії Parimatch Ukraine, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,33, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,30.



ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Огбонна, Агерд — Цоуфал, Пакета, Райс, Емерсон — Боуен, Антоніо, Бенрахма

Челсі: Кепа — Джеймс, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл — Галлахер, Енцо, Маунт — Мадуеке, Гаверц, Мудрик

Не зіграють: Корне, Скамакка, Зума, Ареола — Броя, Пулішич, Канте, Е. Менді, В. Фофана

Під питанням: Керер — Ковачич, Закарія

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прогноз 1:1

Микита ЄВТУШЕНКО, Fooball.ua