Завершився матч чемпіонату Англії.
Манчестер Юнайтед - Лідс, Getty Images
09 лютого 2023, 00:12
У рамках перенесеного восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Лідс.
Вже на першій хвилині гри "червоні дияволи" пропустили у свої ворота, а на 48-й хвилині матчу автоголом відзначився Варан.
Проте колектив Еріка тен Гага зібрався і відіграв два голи зусиллями Рашфорда та Санчо. Однак вирвати три очки Манчестер Юнайтед не вдалося.
Манчестер Юнайтед – Лідс 2:2
Голи: Рашфорд 62, Санчо 70 – Ньонто 1, Варан 48 (автогол).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот (Маласія, 82), Варан, Мартінес, Шоу – Фред, Забітцер (Лінделеф, 82) – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 59) – Вегорст (Санчо, 59)
Лідс: Мельє – Стрейк (Фірпо, 23), Вебер, Кох, Ейлінг – Маккенні (Грінвуд, 90), Адамс – Ньонто (Джозеф, 90), Харрісон (Ааронсон, 63), Сіністерра (Саммервілл, 8) – Бамфорд (Рюттер, 63)
Попередження: Забітцер – Маккенні, Адамс, Фірпо.