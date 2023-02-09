Англія

Захисник — про активність "синіх" на трансферному ринку.

Тіаго Сілва прокоментував трансферну політику Челсі. Нагадаємо, що в січні лондонська команда витратила близько 323 мільйонів фунтів на покупку нових футболістів.

"За всю кар'єру я ще жодного разу такого не бачив. Це показує, які амбіції в клубу та жага до перемог. Цього року у нас багато травм. У Челсі багато новачків, і їм потрібен час, щоб підготуватися і звикнути.

Потрібно, щоб усі були готові на одній хвилі. Ми не будемо готові на максимум, але зараз важливо зігратися один з одним і налагодити хімію", — наводить слова Сілви офіційний сайт Челсі.

Цього сезону бразилець провів 19 матчів в АПЛ і відзначився двома асистами.