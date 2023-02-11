Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та лондонський Челсі.

Лондонські Вест Гем та Челсі зіграють на полі Олімпійського стадіону в рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Девід Моєс, після нічиєї проти Ньюкасла (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Грем Поттер, на тлі нічиєї проти Ліверпуля (0:0), використає із перших хвилин Лофтус-Чіка в опорній зоні в парі з Енцо Фернандесом, тоді як Мадуеке та Феліш зіграють в ланці атакувальних півзахисників разом із Михайлом Мудриком.

Вест Гем: Фабіанські — Керер, Огбонна, Аґерд — Цоуфал, Пакета, Райс, Емерсон — Боуен, Бенрахма — Антоніо.

Запасні: Хегі, Ананг, Джонсон, Форнальс, Лансіні, Даунс, Соучек, Інгз.



Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Лофтус-Чік, Енцо — Мадуеке, Феліш, Мудрик — Гаверц.

Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Чілвелл, Кулібалі, Аспілікуета, Чуквуемека, Маунт, Зієш, Галлагер, Д. Фофана.



Гра Вест Гем — Челсі почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.