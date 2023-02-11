Англія

Колектив Грема Поттера ще не перемагав від моменту дебюту українського новачка.

Останніми роками в англійській Прем’єр-лізі стало аж надто багато лондонських дербі, хоча це й не дивно, якщо взяти до уваги кількість команд, які базуються в столиці Великої Британії. Однак для українського нападника Михайла Мудрика, який тільки-но став гравцем Челсі, усі ці принципові протистояння лише починають з’являтись на обрії.

Зустріч проти Фулгема (0:0) на Стемфорд Бридж навряд чи закарбувалась у пам’яті новачка "синіх" у вигляді візерунка привабливої форми, тому виправити враження від свого футболу він отримав можливість у не менш відповідальній для "пенсіонерів" грі проти Вест Гема, проте вже на чужому полі в рамках двадцять третього туру.

У першій половині гри гості стартували з помітним завзяттям забити швидкий гол, що їм відносно вдалось зробити вже на 16 хвилині зусиллями Енцо Фернандеса та Жоау Феліша, коли португалець завершив подачу з лівого флангу від аргентинця. Епізоду передувала, спочатку, утрата м’яча Мудриком на прийомі, але одразу ж українець наздогнав Боуена підкатом, завдяки чому не зіпсував момент.

Це був далеко не поодинокий прояв активності з боку Михайла цими хвилинами. І якби Кукурелья з глибини не ігнорував його присутність на футбольному полі, а Кай Гаверц хоч іноді залишався перед лінією останнього захисника, то й на рахунку українця також була б гольова дія.

Але Челсі, то є Челсі, і в підсумку команда Поттера знову проґавила флангову подачу, яка від Цоуфала через голову Боуена дісталась дальнього кута воротарського, де перебував Емерсон на 28 хвилині. І всі намагання "пенсіонерів" контролювати в той момент були фактично змарновані пасивними діями гравців лівого краю.

У подальшому гості й надалі намагались створювати моменти біля чужих воріт, проте не мали настільки помітної переваги над суперниками, та й Вест Гем почав уже більше собі дозволяти. Навіть за умов, що команда Девіда Моєса на самому початку гри втратила Лукаса Пакету через травму плеча.

Челсі занадто багато дозволяв суперникам під завісу першої половини, тож потім ті рухались за інерцією й у другій частині протистояння. "Молотобійці" дійсно створювали більше цікавих пропозицій в атаці, і в підсумку Кепі довелось кілька разів пострибати на лінії власних воріт за непоганими ударами накшталт пострілу того-таки Райса.

Рішення від Поттера за таких умов було взагалі неочевидним — зняв із гри Мудрика одночасно з Кукурельєю, хоча українець ледь не всім виглядом благав скинути з себе цей 60-мільйонний баласт. У підсумку, "сині" помітно втратили в швидкості, але здобули більше вертикальної гри за рахунок дій Маунта поблизу чужого штрафного. І якби було б кому завершувати моменти, то може щось би й вийшло з цього.

Проте сталось інакше, і гості навіть пропустили під завісу протистояння, коли Кепа ледь упорався зі складним ударом головою від Райса на завершення подачі зі штрафного від Емерсона з лівого флангу, а потім Соучек добив м’яч у порожні ворота. Пощастило Челсі з офсайдом у Деклана, бо було б ще більше питань. Їх і без того багато, бо навіть трансфери не допомагають команді в плані забитих м’ячів наразі.

У наступному турі Вест Гем зіграє гостьове дербі проти Тоттенгема, а на Челсі чекає виїзд до Дортмунда в гості до Боруссії посеред тижня в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, після чого команда Поттера проведе домашню зустріч проти Саутгемптона.Вест Гем — Челсі 1:1Емерсон, 28 — Феліш, 16Фабіанські — Керер, Огбонна, Аґерд (Джонсон, 80) — Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Емерсон — Боуен, Бенрахма (Даунс, 66) — Антоніо (Інгз, 66).Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чілвелл, 67) — Лофтус-Чік (Галлагер, 79), Енцо — Мадуеке 9Маунт, 68), Феліш, Мудрик (Зієш, 67) — Гаверц.Попередження: Цоуфал — Бадьяшиль.