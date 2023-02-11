Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Брентфорд.

Лондонський Арсенал та Брентфорд зіграють на Емірейтс у рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після поразки від Евертона (0:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців, із Олександром Зінченком ліворуч у захисті.

Томас Франк, на тлі перемоги над Саутгемптоном (3:0), вирішив використати з перших хвилин Аєра в трійці центральних захисників, тоді як Рурслев та Янелт долучились до центральної вісі.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Голдінг, Томіясу, Жоржиньйо, Вієйра, Козьє-Дюберрі, Троссар.



Брентфорд: Рая — Аєр, Піннок, Мі — Рурслев, Янелт, Нергор, Єнсен, Генрі — Мбемо, Тоні.

Запасні: Кокс, Гікі, Занка, Шаде, Дасілва, Вісса, Дамсгор, Баптіст, Льюїс-Поттер.



Гра Арсенал — Брентфорд почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.