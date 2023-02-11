Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 23-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

[16] ВЕСТ ГЕМ — ЧЕЛСІ [9] СУБОТА, 11 ЛЮТОГО, 14:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН Цей вікенд в Англії буде по-справжньому багатим на різні принципові протистояння та територіальні дербі. Одним із таких, звичайно, стане зустріч Вест Гем Юнайтед та Челсі, яка пройде на домашній арені "молотобійців" і відкриє 23-й тур Прем'єр-ліги. Більш детальний анонс матчу Вест Гем — Челсі читайте на нашому сайті за цим посиланням. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,33, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,30. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Огбонна, Агерд — Цоуфал, Пакета, Райс, Емерсон — Боуен, Антоніо, Бенрахма Челсі: Кепа — Джеймс, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл — Галлахер, Енцо, Маунт — Мадуеке, Гаверц, Мудрик Не зіграють: Корне, Скамакка, Зума, Ареола — Броя, Пулішич, Канте, Е. Менді, В. Фофана

Під питанням: Керер — Ковачич, Закарія прогноз 1:1

[1] АРСЕНАЛ — БРЕНТФОРД [7] СУБОТА, 11 ЛЮТОГО, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС Вищезгадане протистояння Вест Гема та Челсі стане далеко не єдиним, яке можна сміливо називати "лондонським дербі". Поточний лідер чемпіонату в особі лондонського Арсеналу після останньої сенсаційної поразки на Гудісон Парк від Евертона прийме на своєму полі Брентфорд, успіхи якого в англійської першості після багаторічної відсутності не потребують окремого представлення. Чудово знайомий із командою Томаса Франка і головний тренер "канонірів" Мікель Артета, адже саме його Арсенал поза того року зазнав поразки у першому матчі Брентфорда в англійській Прем'єр-лізі після виходу з Чемпіоншипу. З того моменту "бджоли" остаточно перетворилися в очах любителів англійського футболу на ту команду, якій важко не симпатизувати. Сучасний підхід у всіх аспектах роботи клубу, вміння запросто відібрати очки у явних фаворитів та зробити гол навіть з такої, начебто, дрібниці, як вкидання аутів... Все це про Брентфорд, для головного тренера якого не існує дрібниць на футбольному полі. І результат ми бачимо вже зараз — сьоме місце в таблиці АПЛ за дуже скромних, але при цьому ретельно обдуманих трансферних витратах. І, звичайно, гравцям Арсеналу, незважаючи на свій статус лідерів чемпіонату та більш ніж впевнену перемогу над Брентфордом у першому колі з рахунком 3:0, було б надто самовпевнено розраховувати на простий матч у ці вихідні. Мало того, що колектив Томаса Франка не програє в АПЛ з кінця жовтня минулого року, обігравши при цьому Манчестер Сіті та Ліверпуль, а також зігравши внічию з Тоттенгемом. До того ж варто пам'ятати, що Брентфорд дуже добре вміє грати другим номером без м'яча, залишаючись при цьому небезпечними будь-якої хвилини на своїх контратаках або стандартних положеннях. А як показали матчі з Евертоном та Ньюкаслом, колективу Артети дуже важко розвивати свої улюблені атаки у досить обмеженому просторі. Проте "каноніри" повинні вже знаходити рішення та вихід із цієї ситуації, особливо коли кожен результат може вплинути на чемпіонські перегони. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,46, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 7,16. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,84. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Гарбіел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі Брентфорд: Рая — Аєр, Піннок, Мі, Янельт — Дасілва, Нергор, Єнсен — Мбемо, Тоуні, Вісса Не зіграють: Жезус, Ельнені — Янссон

Під питанням: Сміт-Роу, Нельсон — Оньєка, Баптіст прогноз 2:1

[17] ЛІДС ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД [3] НЕДІЛЯ, 12 ЛЮТОГО, 16:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ

Десь ми вже це бачили, причому буквально кілька днів тому... Саме тоді Манчестер Юнайтед приймав Лідс Юнайтед на Олд Траффорд у перенесеному матчі восьмого туру. Через чотири дні зміниться лише стадіон і, можливо, підсумковий результат. Напевно тренерський штаб Еріка тен Гага захоче взяти негайний реванш у майбутньому "дербі троянд". Так, саме реванш, тому що результативна нічия в минулому поєдинку не може виглядати інакше для команди, що йде на третьому місці в таблиці. Розцінювати як поразку нещодавню нічию цих клубів саме з боку МЮ варто не лише тому, що "червоні дияволи" борються за потрапляння до Ліги чемпіонів, а гравці Лідс Юнайтед ведуть боротьбу за виживання в еліті англійського футболу. Всі ми чудово знаємо про знаменитий високий пресинг "павичів" і в цілому вміння Лідса влаштовувати шоу на футбольному полі (не завжди собі плюс). Але справа в тому, що після дуже дивного звільнення Джессі Марша з посади головного тренера Лідс одразу взяв і відібрав очки у Юнайтед.

Саме цікаве, що "павичі" й досі не знають, хто з фахівців їх у результаті наважиться очолити замість Марша. Усі відмовляються, бо досить ризиковано. А ризикувати готові далеко не всі, включаючи навіть Еріка тен Гага. Просто дивлячись на заміни наприкінці другого тайму здалося, що це в таборі Лідса хотіли вирвати перемогу, а от у манчестерському клубі вирішили погодитися на нічию. З іншого боку, посилити наприкінці матчу лінію атаки у МЮ особливо більше не було ким (Еланга в нинішній формі — сумнівне посилення), тому спишемо вихід Лінделефа в опорну зону замість Забітцера лише на нестачу довжини лави для запасних.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Лідса оцінюється показником 3,8. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,06. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Лідс Юнайтед: Мельє — Ейлінг, Купер, Вебер, Фірпо — Маккенні, Адамс — Саммервіль, Гаррісон, Ньонто — Бемфорд Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Фред, Забітцер — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст Не зіграють: Родріго, Грей, Форшоу, Даллас — ван де Бек, Еріксен, Мактоміней, Марсьяль, Каземіро

Під питанням: Купер, Перкінс, Сіністерра, Рока, Стрейк — Антоні прогноз 1:1

[10] ЛІВЕРПУЛЬ — ЕВЕРТОН [18] ПОНЕДІЛОК, 13 ЛЮТОГО, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР Завершиться цей дуже цікавий тур АПЛ також принциповим дербі, але вже представників Мерсісайда. Евертон і Ліверпуль нехай і є непримиренними суперниками, але навряд чи хтось буде сперечатися з тим, що останніми роками домінування в цьому територіальному протистоянні було абсолютно і повністю на боці "червоних". Так, можна згадати, як Евертон при Карло Анчелотті протягом кількох турів на старті сезону навіть лідирував у таблиці, але, дивлячись на загальну картину, цього, звичайно ж, замало. Поки у головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа народжувалося професійне протистояння із керманичем Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою за "золото" Прем'єр-ліги, в Евертоні не змінювалося нічого, окрім тренерів. Фанати "ірисок" як влаштовували різні показові акції протестів проти керівництва клубу, так і продовжує влаштовувати. Евертон як боровся торік на виживання, так і продовжує це робити зараз, при цьому будучи чи не головним претендентом на виліт у Чемпіоншип після Саутгемптона. Але цього сезону інтризі в мерсісайдському дербі бути! Свідками цього ми стали ще у вересневому матчі на Гудісон Парк, проте тут, звичайно, є один нюанс, адже все-таки це не Евертон спрогресував і наблизився до високого рівня Ліверпуля, а скоріше сам Ліверпуль з низки причин тепер дуже рідко згадує про цей "високий рівень" та нині перебуває у середині таблиці. А з урахуванням того, що Шон Дайч минулими вихідними у першому своєму матчі на посаді головного тренера Евертона мінімально обіграв лідера чемпіонату в особі Арсеналу (1:0), тоді як Ліверпуль пропустив "стабільні три", але вже від Вулвергемптона (0:3), то тут навіть можна посперечатися щодо фаворита напередодні матчу.

Проте за версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,53, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 6,22. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,63. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Робертсон — Гендерсон, Байчетич, Тіаго — Салах, Нуньєс, Гакпо Евертон: Пікфорд — Коулман, Коуді, Тарковські, Миколенко — Макніл, Дукуре, Гана, Онана, Івобі — Мопе Не зіграють: Артур, Луїс Діас, Жота, ван Дейк, Конате, Фірміно — Паттерсон, Гарнер, Таунсенд

Під питанням: Фабіньо — Калверт-Льюїн, Кін

прогноз 0:0

[12] КРІСТАЛ ПЕЛЕС — БРАЙТОН [6] СУБОТА, 11 ЛЮТОГО, 17:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР Нагадаємо, що минулого туру новоспечений центрбек Борнмута Ілля Забарний залишився поза заявкою на матч з Брайтоном, який завершився мінімальною поразкою команди українця через один пізній пропущений м'яч у виконанні Мітоми. Зрозуміло, що тренерський штаб "вишень" не має наміру поспішати і одразу кидати свого новачка у бій проти серйозних суперників — хлопцеві все-таки потрібно ще набрати форму після такого тривалого ігрового простою. Слідом за "чайками" гравці Борнмута тепер зустрінуться з Ньюкаслом, який є однією з найнезручніших команд цього сезону в Англії з просто чудовою лінією оборони. Не зіграють: Макартур, Н. Фергюсон, Андерсен, Заха, Ворд — Модер, Колвілл

Під питанням: ... — І. Фергюсон, Лаллана прогноз 0:2