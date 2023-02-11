Англія

Бельгійський вінгер відкрив рахунок у матчі з Брентфордом, вийшовши на заміну.

У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі зустрівся з Брентфордом.

Нулі на табло в цьому матчі збереглися до 66-ї хвилини, поки Леандро Троссар не замкнув передачу Букайо Сака і не вивів "канонірів" вперед.

Зазначимо, що 28-річний бельгієць, якого Арсенал підписав у зимове трансферне вікно з Брайтона після невдачі із трансфером Михайла Мудрика, вийшов на поле на 62-й хвилині замість Габріела Мартінеллі.

Для Леандро Троссара гол у ворота Брентфорда став дебютним у футболці лондонського клубу.