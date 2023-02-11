Англія

Завершилися три поєдинки 23 туру чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало протистояння Саутгемптона та Вулвергемптона, які ведуть боротьбу за виживання у поточному сезоні.

Незважаючи на помітний прогрес команди при Хулені Лопетегі та розгром Ліверпуля з рахунком 3:0 у минулому матчі, цього разу "вовкам" насилу вдалося досягти переможного результату проти останньої команди ліги.

Починаючи з 27-ї хвилини, при рахунку 1:0 на користь "святих", Леміна отримав червону картку, залишивши Вулвергемптон у меншості. Попри це колектив Лопетегі зумів відігратися у другому таймі завдяки автоголу Беднарека та голу Гомеша.

Саутгемптон — Вулвергемптон 1:2

Голи: Алькарас, 24 — Беднарек, 73 (аг), Гомеш, 88

Видалення: Леміна, 27 (Вулвергемптон)

У паралельному матчі Крістал Пелес зіграв унічию із Брайтоном.

Після безгольового першого тайму команди обмінялися забитими м'ячами після перерви, авторами яких стали Томкінс та Марч, набравши за підсумками цієї зустрічі по одниму пункту до своїх активів.

Кристал Пелес — Брайтон 1:1

Голі: Томкінс, 70 — Марч, 63

Фулгем у своєму поєдинку впевнено обіграв Ноттінгем Форест із невеликим відсиланням до минулого донецького Шахтаря.

"Дачники" відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали два колишні гравці "гірників" — Вілліан та Манор Соломон.

Фулгем — Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Вілліан, 17, Соломон, 88