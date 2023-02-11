Команда Едді Гау втратила очки у матчі із його минулим колективом.
Сен-Максімен, Getty Images
11 лютого 2023, 21:28
У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл завітав до Борнмута.
Гості підходили до матчу у якості фавориту, але пропустили перші. На 30 хвилині захисник Сенесі зблизька вразив ворота Поупа. Але ще до перерви Ньюкасл відігрався. Альмірон підібрав м'яч та пробив прицільно під ліву стійку воріт Нето — 1:1. Ньюкасл не зміг переграти Борнмут та залишився четвертим.
Борнмут — Ньюкасл 1:1
Голи: Сенесі, 30 — Альмірон, 45+2
Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 79), Стівенс, Сенесі (Міфем, 53), Земура, Лерма — Біллінг, Траоре, Уаттара (Семеніо, 79), Соланке — Ентони (Таверньє, 63).
Ньюкасл: Поуп — Тріппь'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Уіллок (Гордон, 36), Альмірон (Мерфі, 81), Сен-Максімен (Андерсон, 84), Жоелінтон — Ісак.
Попередження: Гордон, Сміт, Ботман