Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Англії, що відбувся 11 січня 2023, 17:00.
Лестер — Тоттенгем, getty images
11 лютого 2023, 22:30
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем зазнав сенсаційної поразки від Лестера.
Команда Брендана Роджерса пропустила з перших хвилин зустрічі, але вже до перерви шокувала суперника трьома забитими м'ячами.
У другому таймі "шпорам" не вдалося повернутися в гру, а Барнс поставив остаточну крапку у цьому протистоянні на 84-й хвилині на користь Лестера – 4:1.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лестер — Тоттенгем в 23 турі АПЛ-2022/23:
Лестер - Тоттенгем 4:1
Голи: Менді, 23, Меддісон, 25, Іхеаначо, 45+4, Барнс, 81 — Бентанкур, 14
Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Суттар, Крістіансен — Менді (Ндіді, 69), Меддісон, Барнс, Дьюзбері-Голл, Іхеаначо (Варді, 77), Тете (Прат, 77).
Тоттенгем: Форстер — Порро (Емерсон, 75), Даєр, Девис, Танганга (Санчес, 76) — Перішич (Рішарлісон, 75), Хейб'єрг, Бентанкур (Сарр, 65), Кулусевскі (Данджума, 79), Сон Хин Мін, Кейн.
Попередження: Бентанкур, Фас, Меддісон, Даєр, Дьюзбері-Голл, Барнс, Суттар.