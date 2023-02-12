Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Англії, що відбувся 12 січня 2023, 18:30.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Астон Віллою та скоротив своє відставання від лондонського Арсеналу у турнірній таблиці до трьох очок, маючи при цьому на один проведений матч більше.

Усі питання щодо переможця матчу "містянам" вдалося вирішити вже у першому таймі, коли команді Унаї Емері до перерви довелося аж тричі виймати м'яч із сітки власних воріт. Після перерви бірмінгемці відіграли один м'яч, але це ніяк не вплинуло на підсумковий результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла в 23 турі АПЛ-2022/23:

Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:1

Голи: Родрі, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 (пен.) — Воткінс, 61

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш (Аканджі 46), Ляпорт – Родрі, Гюндоган – Марез (Аке 85), де Брюйне, Сілва, Гріліш (Фоден 69) – Голанд (Альварес 46)

Астон Вілла: Мартінес – Янг (Коутіньйо 76), Чамберс, Конса, Дінь (Морено 61) – Буендіа (Макгінн 61), Дуглас Луїз, Камара, Ремзі (Кеш 76) – Воткінс, Бейлі (Дуран 61)

Попередження: Діаш 41 – Дінь 37, Конса 63