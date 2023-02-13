Англія

25-річний футболіст зазнав серйозної травми.

Родріго Бентанкур не зіграє до кінця сезону, повідомив офіційний сайт Тоттенгема.

25-річний футболіст у матчі проти Лестера у 23-му турі АПЛ отримав травму коліна та був замінений на 65-й хвилині гри.

Прес-служба лондонського клубу повідомила, що у Бентанкура виявлено розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. На нього чекає операція. Він пропустить решту сезону.

Цього сезону на рахунку уругвайця 6 голів та 2 результативні передачі за 26 матчів у складі Тоттенгема.