Англія

Екс-воротар Мілана та Тоттенгема прокоментував стан лондонського клубу.

Італійський Мілан та лондонський Тоттенгем завершують підготовку до протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Історія зустрічей між цими командами не налічує велику кількість протистоянь, проте між колективами все одно є певні точки перетину, як, наприклад, колишній італійський воротар Карло Кудічіні, який устиг пограти за обидві команди.

Нинішній співробітник лондонського Челсі прокоментував стан "шпор" перед звітним протистоянням.

"Тоттенгем – трохи дивний клуб, тому що потенційно він міг би змагатися на найвищому рівні в кожному сезоні. У них чудовий стадіон, чудова тренувальна база, уболівальники, які багато років чекають, щоб відсвяткувати здобуття трофеїв. Усе є, але чогось не вистачає.

Я переконаний, що з Антоніо Конте на лаві запасних вони зможуть наблизитися до мети — виграти бодай щось. Минулого сезону він виконав чудову роботу, але після більш аніж позитивного старту цього сезону були певні злети та падіння.

Із усіма командами Конте важко грати, вони дуже наполегливо працюють, організовані та завжди небезпечні. Вони дуже відрізняються від того, яким був Тоттенгем раніше. Тоттенгем Реднаппа, наприклад, був сповнені яскравих футбольних особистостей, тоді як Конте готує свій колектив із іншим підходом і тактичною системою.

Наприклад, Кейн. Коли Гаррі тільки прийшов до основної команди, він був дитиною. Мені пощастило познайомитися з ним до того, як він повернувся до Тоттенгему після двох оренд.

Він був більш зрілим, коли повертався, знав, що треба робити, і я в підсумку одного разу образив його, тому що він хотів залишитися після тренувань і тренуватися, тренуватися, тренуватися… зі мною як манекеном у воротах!

Це говорить вам про менталітет, на який вплинула ця оренда", — заявив італійський екс-футболіст.

Матч Мілан — Тоттенгем відбудеться 14 лютого, о 22:00.