Англія

Англійський форвард Арсеналу проводить продуктивний час в оренді у Реймсі.

Багатообіцяючий нападник лондонського Арсеналу Фоларін Балогун, який цей сезон проводить у Реймсі на правах оренди, завдяки голу в останньому матчі 23-го туру французької Ліги 1 проти Труа одноосібно очолив список кращих бомбардирів турніру, залишивши позаду навіть таких зірок, як Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі та Неймар.

На рахунку 21-річного англійця вже 15 забитих м'ячів у 22 двох проведених матчах чемпіонату Франції, причому лише один із цих голів він забив завдяки реалізованому пенальті (наприклад, у найближчих переслідувачів в особі Джонатана Девіда та Александра Ляказетта по 14 голів, 4 з яких – з пенальті).

Прогрес Балогуна у Франції не залишився поза увагою головного тренера Арсеналу Мікеля Артети, який залишив хвалебний відгук про гру та характер англійця.

"Я дуже радий за нього. Він хлопець, який має дійсно чітке уявлення про те, чого він хоче досягти у своїй кар'єрі.

Він справді амбітний, справді відданий справі, і наш процес прийняття рішення щодо його майбутнього був довгим, оскільки минулого літа він мав багато пропозицій", — цитує слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

Раніше з'являлася інформація, що Реймс взимку робив запит Арсеналу про те, щоб викупити Балогуна на постійній основі, але отримав категоричну відмову.