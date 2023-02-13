Англія

Лондонці можуть заплатити величезну суму.

Нападник Атлетіко Жоау Феліш, який наразі грає за Челсі на правах оренди, може стати повноцінним гравцем лондонської команди, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, "пенсіонери" мають право викупити португальця. "Матрацники вимагають за Жоау 130-140 мільйонів євро. Оскільки Челсі заплатили за оренду гравця, а також взяли на себе зарплату гравця, мадридці будуть готові продати Феліша лондонцям за 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Феліш — перший португалець з 2012 року, який забив за Челсі в АПЛ.