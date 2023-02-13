Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Евертон.

Ліверпуль прийматиме Евертон у принциповому протистоянні на Енфілді в рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після поразки від Вулвергемптона, вирішив використати з перших хвилин Гендерсона та Фабіньо в центральному трикутнику.

Шон Дайч, на тлі перемоги на лондонським Арсеналом (1:0), залучив до стартового складу Коуді до центру захисту, тоді як Сіммс зіграє на вістрі атаки. Віталій Миколенко знову виступатиме зліва в захисті

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Нуньєс, Гакпо.

Запасні: Келлегер, ван Дейк, Цимікас, Філліпс, Мілнер, Кейта, Елліотт, Фірміно, Жота.

Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана, Макніл — Дукуре — Сіммс.

Запасні: Бегович, Годфрі, Голгейт, Міна, Кін, Вінагре, Девіс, Грей, Мопе.

Гра Ліверпуль — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.