Тести

Спеціально до битви Ліверпуля та Евертона.

Чергове ліверпудліанське дербі обидві команди зустрічають у стані, який самі англійці називають "сплін". І якщо для Евертона вже стає звичним зустрічати Новий рік у запеклій боротьбі за виживання, то Ліверпуль йде за мірками Юргена Клоппа дуже низько. Що ж, то вища ціна кожного очка в скарбничку – сьогоднішня битва обіцяє бути дуже цікавою.

Протистояння Ліверпуля та Евертона сягає корінням у глибоку історію і встигло пройти на будь-яких рівнях, крім хіба що нижчих ліг. Нехай воно і називається дружнім, за прихильність до різних клубів, дуже часто, навіть членів однієї сім'ї – воно все одно дуже і дуже значуще для всіх, хто причетний до цих клубів. І з такого значущого приводу ми підготували онлайн-квіз про історію дербі Мерсісайда .

Пишіть результати у коментарі!