Англія

Іспанський фахівець вибачився перед англійцем.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вибачився за слова про Стівена Джеррарда.

Іспанець, коментуючи звинувачення у фінансових порушеннях, сказав: "Чи винний Манчестер Сіті, що Джеррард послизнувся на Енфілді?".

"Я вибачаюсь у Джеррарда за свої необов'язкові та дурні коментарі, які я зробив минулого разу.

Мені соромно за себе, тому що він на це не заслуговує", – наводить слова Гвардіоли журналіст Джек Гоен.

На даний момент Манчестер Сіті займає другий рядок в АПЛ, маючи в активі 48 очок.