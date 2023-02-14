Англія

Досвідчений футболіст нещодавно виступав за Вікомб.

Альфі Моусон завершив професійну кар'єру футболіста у віці 29 років.

Англійський центрбек розпочинав свою пригоду із футболом у молодіжних командах Брентфорда.

Більшу частину свого шляху у спорті №1 провів у колективах з нижчих дивізіонів, проте прийняв участь практично в сотні поєдинків у Прем'єр Лізі, наприклад, у Свонсі.

Також шанувальники англійського чемпіонату можуть згадати його у Фулгемі, з яким захисник піднявся до елітної ліги й потім знову одразу вилетів до Чемпіоншипу.

Можливо, гравець ще трішки повиступав би за Вікомб, проте постійні травми коліна змусили піти на подібний крок.

Усього на його рахунку понад 260 матчі на професійному рівні.