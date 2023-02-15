Не пропустіть важливий матч для Олександра Зінченка проти його колишнього клубу.
15 лютого, 21:30 за Києвом — важлива подія для всіх фанатів АПЛ. Нарешті Арсенал і Манчестер Сіті зустрінуться в рамках чемпіонату, щоб вирішити хто сильніший.
“Гармаші” останнім часом загальмували, то ж результат матчу може дуже вплинути на чемпіонські перегони. Перемога лондонців поліпшить їх позиції, а успіх “містян” допоможе їм впритул наблизитись до конкурентів.
Принциповою ця гра є і для Олександра Зінченка, який гратиме проти колишніх одноклубників.
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