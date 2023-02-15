Англія

Не пропустіть важливий матч для Олександра Зінченка проти його колишнього клубу.

15 лютого, 21:30 за Києвом — важлива подія для всіх фанатів АПЛ. Нарешті Арсенал і Манчестер Сіті зустрінуться в рамках чемпіонату, щоб вирішити хто сильніший.

“Гармаші” останнім часом загальмували, то ж результат матчу може дуже вплинути на чемпіонські перегони. Перемога лондонців поліпшить їх позиції, а успіх “містян” допоможе їм впритул наблизитись до конкурентів.

Принциповою ця гра є і для Олександра Зінченка, який гратиме проти колишніх одноклубників.

Поєдинок наживо покажуть ексклюзивно на платформі setantasports.com.

Щоб не пропустити цей, і інші матчі АПЛ — радимо оформити підписку на Setanta Sports за вигідними умовами.

Для новачків є промокод 30OFF, з яким можна оформити річну передплату зі знижкою в 30%.

Для тих хто вже підписаний діє промокод SALE30, з яким можна оформити місячну підписку з такою ж самою знижкою в 30%

Слідкуйте за найцікавішими подіями англійського футболу разом з Setanta Sports!