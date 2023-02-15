Англійський клуб зацікавив американського мільярдера.
Стадіон Тоттенгему, Getty Images
15 лютого 2023, 15:00
Лондонський Тоттенгем може бути проданий незабаром. Про це повідомляє видання Deadline із посиланням на Financial Times.
Зараз клуб належить мільярдеру Джо Льюісу та його партнерам, одним з яких є Деніел Леві, та іншим міноритаріям.
Але ірано-американський мільярдер Джам Наджафі готовий зробити вигідну пропозицію керівникам "шпор".
Керівник інвестиційної компанії Najafi Companie, яка також є власником клубу НБА Фінікс, готовий запропонувати три мільярди євро.
70 відсотків він пропонує власних грошей, а інші 30 — гроші партнерів з країн Близького Сходу. При цьому Наджафі може покрити усі борги Тоттенгему, які складають 750 мільйонів євро.