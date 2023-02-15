Англія

Англійський клуб зацікавив американського мільярдера.

Лондонський Тоттенгем може бути проданий незабаром. Про це повідомляє видання Deadline із посиланням на Financial Times.

Зараз клуб належить мільярдеру Джо Льюісу та його партнерам, одним з яких є Деніел Леві, та іншим міноритаріям.

Але ірано-американський мільярдер Джам Наджафі готовий зробити вигідну пропозицію керівникам "шпор".

Керівник інвестиційної компанії Najafi Companie, яка також є власником клубу НБА Фінікс, готовий запропонувати три мільярди євро.

70 відсотків він пропонує власних грошей, а інші 30 — гроші партнерів з країн Близького Сходу. При цьому Наджафі може покрити усі борги Тоттенгему, які складають 750 мільйонів євро.