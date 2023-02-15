Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.

Лондонський Арсенал у рамках перенесеного матчу дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги прийматиме Манчестер Сіті на Емірейтс.

Мікель Артета, після нічиєї проти Брентфорда (1:1), залучив до стартового складу Томіясу до правого флангу захисту, тоді як Жоржиньйо зіграє в трикутнику в центрі поля. Олександр Зінченко зберіг за собою місце на лівому фланзі захисту.

Хосеп Гвардіола, на перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (3:1), вирішив використати з перших хвилин Аке в трійці захисту.

Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Б. Вайт, Ківьор, Голдінг, Вієйра, Козьє-Дюберрі, Троссар, Нельсон.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке — Родрі, Гюндоган — Марез, де Брюйне, Б. Сілва, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Лапорт, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гомес, Фоден, Палмер, Альварес.



Гра Арсенал — Манчестер Сіті почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.