Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.
Олександр Зінченко, Getty Images
15 лютого 2023, 20:42
Лондонський Арсенал у рамках перенесеного матчу дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги прийматиме Манчестер Сіті на Емірейтс.
Мікель Артета, після нічиєї проти Брентфорда (1:1), залучив до стартового складу Томіясу до правого флангу захисту, тоді як Жоржиньйо зіграє в трикутнику в центрі поля. Олександр Зінченко зберіг за собою місце на лівому фланзі захисту.
Хосеп Гвардіола, на перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (3:1), вирішив використати з перших хвилин Аке в трійці захисту.
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Запасні: Тернер, Тірні, Б. Вайт, Ківьор, Голдінг, Вієйра, Козьє-Дюберрі, Троссар, Нельсон.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке — Родрі, Гюндоган — Марез, де Брюйне, Б. Сілва, Гріліш — Голанд.
Запасні: Ортега, Лапорт, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гомес, Фоден, Палмер, Альварес.
Гра Арсенал — Манчестер Сіті почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.