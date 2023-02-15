Англія

Бразильський центрбек досяг ювілейної позначки у складі "канонірів".

У рамках перенесеного матчу 12-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає гучне протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Сіті, які посідають перше та друге місця у турнірній таблиці відповідно.

У стартовому складі "канонірів" на це протистояння традиційно опинився центральний захисник Габріел Магальяйнс, для якого поєдинок проти Сіті став ювілейним 100-м за Арсенал у всіх турнірах.

25-річний бразильський центрбек перейшов до Арсеналу з Лілля влітку 2020 року за 25 мільйонів євро. З того моменту він забив за команду Мікеля Артети 10 голів та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt тепер оцінює його у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, матч Арсенал — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 15 лютого, о 21:45 за київським часом. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.