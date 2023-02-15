Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Грем Поттер не заперечує великого тиску на його нинішню команду.

"Існує великий тиск і очікування, що коли клуб витрачає гроші, він має перемагати.

Є речі, які не можна купити за гроші і саме в них полягає основна робота. Мій досвід показує, що потрібно вміти розподіляти ресурси, оцінювати свої можливості та сильні сторони та думати, як можна конкурувати з командами", — наводить слова Поттера Football London.

Нагадаємо, що цього сезону Челсі розташувався на десятому рядку в АПЛ, маючи в активі 31 пункт.