Англія

Футболіст заряджений на позитивні результати.

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик у себе в Instagram звернувся до вболівальників клубу.

"Я тут для того, щоб показати, ким є український чоловік. Воїном. Воїнам подобаються випробування. Воїн народжений для того, щоб долати труднощі.

Ніщо так не заволодіває чоловіком, який ставить все на кін, як перемога. Воїн може програвати битви на своєму шляху, але в кінці він перемагає", — написав футболіст.

Раніше колишній гравець Челсі Джо Коул висловився про гру Михайла Мудрика після переходу в лондонський клуб.