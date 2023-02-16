Англія

Англієць висловився про українського вінгера.

Легенда Челсі Джо Коул висловився про гру Михайла Мудрика після переходу в лондонський клуб.

"Мудрика потрібно трохи покритикувати. Коли ти атакувальний гравець, то думаєш про себе: "Я можу забити гол, якщо м'яч впаде на край штрафної. Але коли ти розумієш, що м'яч уже вибитий – вмикайся в оборону. А він дозволив Адейємі втекти від нього.

Швидкі гравці можуть втратити концентрацію, тому що відчувають, що це може зійти їм з рук", – сказав Коул.

В матчі проти Боруссії Мудрик провів на полі 71 хвилину: він зробив 37 дотиків м'яча, віддав 11 точних передач із 18 (61%), завдав одного удару по воротах (заблокований), зробив дві обводи, заробив два фоли, один раз сам сфолив, по разу зробив перехоплення та відбір м'яча.

Зазначимо, що інший портал SofaScore оцінив виступ Мудрика на 6,6 бала.