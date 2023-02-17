Англія

Аргентинець навряд лишиться у складі Брайтона.

Батько Алексіса Макаллістера прокоментував майбутнє свого сина у нинішньому клубі.

Також він є агентом гравця.

"Поки що він у Брайтоні і насолоджується успіхом у спокої, в команді, яка його дуже любить.

Він почувається в клубі дуже добре, але ми всі знаємо, що в липні є серйозні шанси, що він може піти".

Цього сезону чемпіон світу провів 18 матчів у чемпіонаті та вразив ворота суперників 5 раз.