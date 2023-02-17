Аргентинець навряд лишиться у складі Брайтона.
Алексіс Макаллістер - Getty Images
17 лютого 2023, 18:40
Батько Алексіса Макаллістера прокоментував майбутнє свого сина у нинішньому клубі.
Також він є агентом гравця.
"Поки що він у Брайтоні і насолоджується успіхом у спокої, в команді, яка його дуже любить.
Він почувається в клубі дуже добре, але ми всі знаємо, що в липні є серйозні шанси, що він може піти".
Цього сезону чемпіон світу провів 18 матчів у чемпіонаті та вразив ворота суперників 5 раз.