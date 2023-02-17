Грем Поттер прокоментував ситуацію із контрактом Мейсона Маунта.

"Завжди складно коментувати це. Найкраще залишити це Мейсону та клубу.

Звісно, ​​з Маунтом фантастично працювати, він важливий гравець. Сподіваюся, ця справа швидко вирішиться".

Цього сезону англієць не завжди демонструє звичний високий рівень, провів 7 матчі та віддав чотири асисти.