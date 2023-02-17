Англія

Поттер щодо контракту Маунта: Завжди складно коментувати це. Найкраще залишити це Мейсону та клубу

Ситуація навколо продовження контракту одного з лідерів команди наразі лишається невідомою і буде вирішувати в майбутньому.

Мейсон Маунт - Getty Images

Грем Поттер прокоментував ситуацію із контрактом Мейсона Маунта. "Завжди складно коментувати це. Найкраще залишити це Мейсону та клубу. Звісно, ​​з Маунтом фантастично працювати, він важливий гравець. Сподіваюся, ця справа швидко вирішиться". Цього сезону англієць не завжди демонструє звичний високий рівень, провів 7 матчі та віддав чотири асисти.