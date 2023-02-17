Ситуація навколо продовження контракту одного з лідерів команди наразі лишається невідомою і буде вирішувати в майбутньому.
Мейсон Маунт - Getty Images
17 лютого 2023, 19:10
Грем Поттер прокоментував ситуацію із контрактом Мейсона Маунта.
"Завжди складно коментувати це. Найкраще залишити це Мейсону та клубу.
Звісно, з Маунтом фантастично працювати, він важливий гравець. Сподіваюся, ця справа швидко вирішиться".
Цього сезону англієць не завжди демонструє звичний високий рівень, провів 7 матчі та віддав чотири асисти.