Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував наслідки перемоги над Евертоном.

Перед гостьовим матчем проти Ньюкасла в рамках двадцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив вплив перемоги в дербі проти Евертона на прийдешню зустріч та розповів про фізичний стан власної команди.

"Я думаю, що ми маємо шанси розпочати безпрограшну серію, але ми маємо їх підтвердити на футбольному полі. Завжди важко досягати результатів — минулого сезону, у поточному році, та й у наступному буде так само.

Якщо ми зараз із вами переглянемо ігри минулого сезону, то я майже впевнений, що деякі з них ми виграли із надзвичайними складнощами. Ми не завжди були блискучими, нам удавалось перемагати в останні миті повсякчас із допомогою вдачі.

Але потім у нас дійсно були ігри, де ми неначе літали футбольним полем. Різне трапляється. Цього ж сезону в нас не часто були піднесені зустрічі ситуації. Ми постійно з вами сидимо тут, і я говорю: "Ми знову програли 0:1".

Потрібно було багато часу та роботи для того, щоб я міг сказати: "Ми зрівняли рахунок у грі", а тепер я можу сказати: "Ми здобули перемогу". Таке трапляється, і потрібна неабияка витримка для того, щоб пройти через це.

Велика різниця є між моїм станом тоді, коли ми обіграли Астон Віллу, та мною, коли ми обіграли Евертон. У останньому випадку було все — голи на контратаках, домінування, перевага за ударами. Якщо ви не перемагаєте, ці речі нічого не варті, але тоді, коли виграєте, від них неабияк тішишся.

Ви зараз попросите пригадати наші голи на контратаках цього сезону, а я й не зможу навіть нічого вам відповісти. Це не означає, що Ліверпуль почав грати від м’яча в глибокому захисті, ні. Ми можемо ризикнути та підпустити до себе суперників на стандарти, тощо, а потім завдати різкого удару. Це радше стиль гри, а не стратегія команди.

Коли я кажу про інтенсивність у матчі проти Евертона, я не маю на увазі, що ми бігали більше за суперників. Мене більше цікавлять наші дії в пресингу та робота над витривалістю. У нас є проблеми зі складом та травмованими гравцями, тому я навіть зараз не зможу сказати вам, хто гратиме проти Ньюкасла з перших хвилин. Сподіваюсь, що всі будуть готові до цього.

Безпрограшна серія для нас є досяжною, але я не хочу думати про це перед грою проти настільки складного суперника. Ми так тільки ускладнимо собі завдання, тоді як маємо працювати над тим, щоб воно стало складнішим для суперників.

Чемпіонат світу мав величезний вплив на стан наших футболістів, навіть якщо вони не брали в ньому участь. Хоча це було зрозуміло й до початку турніру. Хтось порається з цим навантаженням краще, хтось — гірше. Деякі гравці тренуються більше, деякі — менше. У нас немає якихось загальних методик на цей випадок. Проблема ще й у тому, що в гравців майже немає належного відпочинку, бо хтось грав за збірну влітку, потім був ранній початок сезону, потім павза, коли хтось грав, а хтось — не грав, але тренувався. Тіло не витримує такі навантаження. Так ми й утратили ван Дейка.

Це через це в нас такі погані результати? Навряд чи. Я зараз більше говорю про загальну ситуацію зі складом і вже тисячу разів казав, що ми повинні подбати про те, щоб такі випадки з чемпіонатом світу більше не повторювались. Це не залежить від клубів, але ми просто не можемо грати більше матчів за сезон, аніж у нас уже є в розкладі", — заявив німецький керманич.

Матч Ньюкасл — Ліверпуль відбудеться 18 лютого, о 19:30.