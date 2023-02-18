Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 24-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

[11] АСТОН ВІЛЛА — АРСЕНАЛ [2] СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 14:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР Посеред цього тижня англійська Прем'єр-ліга кинула ментальний виклик УЄФА, поставивши один із перенесених своїх матчів майже на той же час, що традиційно проходять поєдинки плей-оф Ліги чемпіонів. І це був не просто поєдинок, а один із головних поєдинків сезону, в якому зустрілися Арсенал та Манчестер Сіті на домашній арені лондонців, щоб з'ясувати, хто ж з них сильніший на тлі очної гонки за чемпіонський титул. І якщо ви дивилися умовний матч дортмундської Боруссії проти Челсі в ЛЧ, то нам вас шкода — ви справді багато що втратили. Ми побачили, як у першому таймі Ман Сіті програв Арсеналу контроль м'яча, а після перерви Хосеп Гвардіола вирішив усіх здивувати своїм "тактичним сюрпризом", відмовившись від головного аспекту своєї футбольної філософії на користь необхідного результату. І так, план із високою лінією пресингу спрацював проти гравців Арсеналу, які через тиск робили безліч індивідуальних помилок у передачах та рідко доводили атаки до реально небезпечних ударів. Через підсумкову поразку від головного конкурента з рахунком 1:3 Арсенал вперше за довгий час опустився з першого рядка на другий, маючи з Манчестер Сіті однакову кількість очок, але також маючи у своєму активі ще один матч у запасі. Ситуація абсолютно некритична для "канонірів" з турнірної точки зору, але невдала серія без перемог команди Артети збільшилася до чотирьох матчів із трьома поразками. Очевидно, що Астон Вілла виходитиме із завданням продовжувати цю серію лондонців, які безперечно втомилися і фізично, і морально після "чемпіонської" зустрічі. До того ж, незважаючи на те, що Астон Вілла в останніх двох матчах не набрала жодного очка і базується протягом сезону в районі середини таблиці, бірмінгемці будуть готові скористатися будь-яким моментом на тлі втоми Арсеналу, щоб наблизитися до зони єврокубків. Головний тренер "левів" Унаї Емері чудово знає, як обігравати "канонірів" не лише тому, що до Артети саме він очолював цю команду. На чолі Вільярреала він нещодавно вибивав Арсенал із тріумфальної для себе Ліги Європи на півфінальній стадії, а у своєму останньому матчі команда Емері стала підготовкою для Манчестер Сіті у тактичному плані перед Арсеналом, поступившись "містянам" з рахунком 1:3 — аналогічним, як і в лондонців. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,83, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,62. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,74. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Емі Мартінес — Янг, Чемберс, Конса, Дінь — Ремзі, Камара, Дуглас Луїс, Буендія — Воткінс, Бейлі Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі Не зіграють: Дієго Карлос, Стір — Жезус, Ельнені, Сміт-Роу

Під питанням: Б. Траоре, Мінгз — Парті прогноз 1:0 [11] НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — ЛІВЕРПУЛЬ [2] СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 19:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР Цікавий матч із погляду битви двох різних футбольних стилів. Ньюкасл насамперед робить акцент у своїй грі на надійність та організованість захисної лінії, будучи на даному етапі сезону не просто командою, яка найменше пропускає. Це позначилося і на результатах колективу Едді Гау, які у своєму комплексі підняли "сорок" аж на четвертий рядок у турнірній таблиці АПЛ. Так, останнім часом перемоги є рідкістю для Ньюкасла, який скоріше представляє собою більш "миролюбну" команду, для якої нічия — це таке ж регулярне явище, як травма ще одного якогось важливого гравця Ліверпуля. Тільки ця "миролюбність" стосується лише багатьох підсумкових результатів матчів, а от суперникам "сорок" варто чекати жорсткої гри проти себе. Ліверпуль Юргена Клоппа, навіть коли був грізною силою Прем'єр-ліги і не представлял собою типового середняка, як це виглядає зараз з огляду на гру, завжди мав проблеми з командами, здатними організовано зіграти низьким блоком і готовими провести більшу частину матчу в обороні, якщо це буде потрібно. Ви ж пам'ятаєте, що неймовірну серію Ліверпуля без поразок на Енфілді перервав саме надпрагматичний Бернлі? Це не просто так сталося через збіг обставин. Проблема для "червоних" у тому, що якщо вони не будуть знаходити вільний простір в атаці, вони не зможуть реалізувати і частки свого атакуючого потенціалу. А зараз цей потенціал не сказати, що прям перебуває в кризі, але дуже обмежений через травми. Ньюкаслу не потрібно вигадувати велосипед — просто достатньо подивитися, як Евертон зіграв з Ліверпулем у минулому поєдинку, а самим зробити все навпаки. За версією компанії GG.bet, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,6, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,77. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,53. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Ньюкасл Юнайтед: Поуп —Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Альмірон, Лонгстафф, Жоелінтон — Гордон, Ісак, Сен-Максімен Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Гакпо, Нуньєс Не зіграють: Манкільо, Таргетт, Крафт, Віллок, Гімараеш — Тіаго, Луїс Діас, Артур, Конате

Під питанням: Альмірон, Сен-Максімен, Вілсон — ... прогноз 1:1

[3] МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР [13] НЕДІЛЯ, 19 ЛЮТОГО, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ Манчестер Юнайтед переживає з початком нового року вкрай насичений календар матчів: то перенесену осінню зустріч потрібно зіграти десь посеред тижня, то потрібно продовжувати свій шлях до фіналу в матчах Кубка англійської ліги, то не забувати готуватися до плей-оф Ліги Європи, де за підсумками жереба "червоним дияволам" попалася каталонська Барселона (перший матч — нічия 2:2). І найцікавіше, що манкуніанцям поки що вдається зберігати потрібний баланс у всіх цих турнірах, хоча за відсутності того ж Каземіро видно, наскільки команда від залежить від дій бразильця на поля. Проте єдину поразку за ці декільки насичених місяців нового року підопічні Еріка тен Гага зазнали лише від лондонського Арсеналу, пропустивши в кінцівці вирішальний м'яч, а в принциповому дербі Манчестера "дияволи" здобули перемогу над Сіті. Як довго це триватиме?

Що стосується майбутнього суперника МЮ, то гравці Лестера, схоже, передумали вилітати до Чемпіоншипу і взялися за голови після своєї неприємної поразки від Ноттінгем Форест. В останніх матчах "лисиці" змогли зіграти внічию з Брайтоном, перемогти Астон Віллу та пройти у наступну стадію Кубка Англії. Якщо це все не дуже когось вразило, то кидаємо своє око на останній матч Лестера проти Тоттенгема, в якому "шпори" відверто "попливли" і пропустили від команди Роджерса аж чотири м'ячі за одного забитого. Не можна не сказати, що і зараз для Лестера є непоганий розклад подій, який може допомогти йому набрати очки проти третьої команди таблиці АПЛ на даний момент. Здебільшого це стосується функціоналу, адже через травми у Еріка тен Гага небагато можливостей для ротації складу. До всіх тих кадрових втрат додається і минулий матч плей-оф Ліги Європи проти Барселони, який пройшов посеред тижня і завершився результативною нічиєю (2:2).

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,64, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 5,03. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,5. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Лісандро, Шоу — Фред, Забітцер, Фернандеш — Санчо, Веггорст, Рашфорд Лестер: Ворд — Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен — Тілеманс, Дьюзбері-Голл, Меддісон — Тете, Іхеаначо, Барнс Не зіграють: ван де Бек, Еріксен, Марсьяль, Антоні, Каземіро — Джастін, Бертранд

Під питанням: Мактоміней — Сумаре, Еванс прогноз 2:1

[6] БРАЙТОН — ФУЛГЕМ [7] СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 17:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД

Не зіграють: Велбек, Колвілл, Модер — Кебано, Керні

Під питанням: Лаллана — Вілліан, Мітрович

прогноз 2:2 [6] БРЕНТФОРД — КРІСТАЛ ПЕЛЕС [7] СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 17:00. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ Не зіграють: Стракоша — Ворд, Фергюсон, Заха

Під питанням: Янссон, Оньєка — Річардс, Андерсен, Г'юз прогноз 1:1 [15] ВУЛВЕРГЕМПТОН — БОРНМУТ [19] СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 17:00. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ Не зіграють: Шикіньо, Б. Траоре, Калайджич, Хван, Леміна, Поденсе — Брукс, Станіслас, Забарний

Під питанням: Янссон, Оньєка — Кук, Сенесі прогноз 2:0

[15] ЕВЕРТОН — ЛІДС [19] СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 17:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ Не зіграють: Паттерсон, Гарнер, Таунсенд, Калверт-Льюїн — Родріго Морено, Грей, Форшоу, Даллас

Під питанням: ... — Купер, Перкінс, Сіністерра, Рока, Стрейк прогноз 1:1

[14] НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР СІТІ [1] СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 17:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГРЕМ СКОТТ Не зіграють: Ніакате, Гендерсон, Авонії, Б'янкон, Болі, Маккенна, Річардс, Куяте, Єйтс — Стоунс

Під питанням: Лінгард — ... прогноз 0:2

СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 17:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ

Не зіграють: Броя, Пулішич, Канте, Е. Менді — Лівраменто, Ларіос, Маккарті

Під питанням: Стерлінг, Чілвелл — Вокер-Пітерс

прогноз 3:1

[5] ТОТТЕНГЕМ — ВЕСТ ГЕМ [16] НЕДІЛЯ, 19 ЛЮТОГО, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР

Не зіграють: Льоріс, Біссума, Бентанкур, Сессеньйон — Корне, Зума, Ареола, Пакета

Під питанням: ... — Скаммака, Крессвелл, Агерд