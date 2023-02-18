Український захисник розпочне матч 24-го туру АПЛ із перших хвилин.
Віталій Миколенко, getty images
18 лютого 2023, 16:17
У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийме на своєму полі Лідс Юнайтед.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко традиційно вийде у стартовому складі своєї команди.
Склад Евертона:
Склад Лідса:
Матч Евертон — Лідс Юнайтед відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 17:00.