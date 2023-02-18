Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Англії, що відбувся 18 лютого 2023, 14:30.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув гостьову перемогу над Астон Віллою.

Підопічні Мікеля Артети двічі під час зустрічі зуміли відігратися, а автором другого голу "канонірів" став Олександр Зінченко, який реабілітувався за "привоз" у моменті з першим голом Астон Вілли та забив свій дебютний м'яч в АПЛ.

Надалі, вже у компенсований до другого тайму час, Жоржиньо завдав вражаючий дальній удар, після якого м'яч потрапив від поперечини в спину Емі Мартінеса, а потім опинився у сітці воріт.

Крапку в цьому вогненному протистоянні поставив Габріел Мартінеллі, який забив у порожні ворота, коли воротар Астон Вілли перед фінальним свистком пішов у штрафний майданчик Арсеналу під час подачі кутового.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Арсенал в 24 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Астон Вілла — Арсенал 2:4

Голи: Воткінс, 6, Коутінью, 32 — Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес, 90+3 (авт.), Мартінеллі, 90+8



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Морено (Дінь, 78) — Макгінн, Дуглас Луїс (Дендонкер, 67), Камара, Буендія (Бейлі, 66) — Коутінью (Ремзі, 62), Воткінс (Дуран, 78).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 79), Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 90+5) — Едегор (Голдінг, 90+6), Жоржиньйо, Джака (Вієйра, 79) — Сака, Нкетіа, Троссар (Мартінеллі, 68).



Попередження: Дуглас Луїс, Мартінес — Сака.