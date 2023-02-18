Англія
18 лютого 2023, 16:31
Гол Зінченка допоміг Арсеналу здійснити дивовижний камбек у грі проти Астон Вілли
Команда Мікеля Артети двічі програвала за ходом зустрічі, проте зрештою уникнула п'ятого матчу поспіль без перемог.
Астон Вілла — Арсенал, Getty Images
18 лютого 2023, 16:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Астон Вілла — Арсенал 2:4
Голи: Воткінс, 6, Коутінью, 32 — Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес, 90+3 (авт.), Мартінеллі, 90+8
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Морено (Дінь, 78) — Макгінн, Дуглас Луїс (Дендонкер, 67), Камара, Буендія (Бейлі, 66) — Коутінью (Ремзі, 62), Воткінс (Дуран, 78).
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 79), Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 90+5) — Едегор (Голдінг, 90+6), Жоржиньйо, Джака (Вієйра, 79) — Сака, Нкетіа, Троссар (Мартінеллі, 68).
Попередження: Дуглас Луїс, Мартінес — Сака.