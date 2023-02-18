Англія

Українець невдало вийшов на заміну.

Лондонський Челсі знову не зміг порадувати вболівальників на Стемфорд Брідж. Команда Грема Поттера поступилась із мінімальним рахунком Саутгемптону — 0:1.

Український вінгер Михайло Мудрик на 64 хвилині вийшов із лави для запасних та мав підсилити гру. Проте, за версією порталу WhoScored, йому це невдалось.

В Михайла найнижча оцінку нарівні з Мейсоном Маунтом — 5,8. 5,9 отримав Жоау Феліш. А MVP гри визнано Ворд-Прауса — 8,5.

Трохи вища оцінка в українця від порталу SofaScore — 6.0. В Жоау Феліша 5,9, а в Мейсона Маунта 6,0.

Після 23 турів Челсі займає 10 сходинку в таблиці АПЛ з 31 заліковим балом в активі.