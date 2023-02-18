Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Англії, що відбувся 18 лютого 2023, 17:00.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зазнав мінімальної поразки від Саутгемптона, який займає останній рядок у турнірній таблиці.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став капітан "святих" Джеймс Ворд-Праус, який забив у компенсований до другого тайму час.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик з'явився на полі на 64-й хвилині, але нічим не запам'ятався.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Саутгемптон в 24 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Челсі — Саутгемптон 0:1

Гол: Ворд-Праус, 45+1

Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета (Чалоба, 84), Кулібалі (Фофана, 46), Бадьяшиль, Чілуелл (Галлагер, 84) — Ковачич, Маунт (Гаверц, 64), Енцо, Феліш, Мадуеке (Мудрик, 64), Фофана (Стерлинг, 46).

Саутгемптон: Базуну — Беднарек, Белла-Кочап, Перро, Мейтленд-Найлс (Лянко, - Армстронг (Волкотт, 59), Ельюнуссі (Алькарас, 87), Ворд-Праус, Лавія (Діалло, 87), Сулемана (Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).

Попередження: Кулібалі, Белла-Кочап, Армстронг, Мара, Кепа, Ворд-Праус, Перро, Ковачич.