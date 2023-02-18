Англія

Українець та його команда не пропустила.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вдома зумів з мінімальним рахунком здолати Лідс (1:0).

Єдиний гол забитий на 64 хвилині належав Коулмену. Він і став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.

Відзначимо також Віталія Миколенка. Українець провів на полі усі 90 хвилин, а його гра була оцінена експертами в 7,4.

SofaScore дав Віталію дещо нижчу оцінку — 7,0. Це середній бал. Найкращий гравець гри Джеймс Тарковскі — 7,9.

Евертон на 16 позиції з 21 балом в активі після 23 турів. В Миколенка у цьому сезоні АПЛ 23 матча та три жовтих картки.