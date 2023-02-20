Англія

Футболіст продовжуватиме виступати за нинішню команду.

Алехандро Гарначо близький до продовження контракту із Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, клуб та півзахисник досягли усної домовленості про укладання угоди до 2028 року. Сторонам залишилось доопрацювати деякі деталі.

Офіційно про продовження контракту з 18-річним футболістом Манчстером Юнайтед може оголосити протягом найближчих тижнів.

У поточному сезоні Гарначо відіграв 13 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи та 2 результативні передачі.