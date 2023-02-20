Англія

Цікавий момент з останнього матчу.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест зміг врятуватись у матчі з Манчестер Сіті.

Незважаючи на те, що й до голу Бернарду Сілви на 41 хвилині, і після Ман Сіті домінував, але плани команді Пепа Гвардіоли на позитивний результат зруйнував Кріс Вуд.

Форвард не просто забив важливий гол, він зробив це після цікавої комбінації. На повторі видно, що в атаці Ноттінгема були задіяні усі 11 гравців, які тоді були на полі.

Все розпочалось з Кейлора Наваса. Тоді склад виглядав наступним чином: Навас — Феліпе, Тоффоло, Уоррал, Фройлер, Вілльямс, Мангаля — Джонсон, Гіббс-Вайт — Аю, Вуд.

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