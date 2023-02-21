Англія

Голкіпер — про майбутню зустріч у боротьбі за трофей.

Мартін Дубравка дав свій коментар щодо майбутнього матчу проти Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, що Нік Поуп пропустить поєдинок через вилучення у матчі 24-го туру АПЛ проти Ліверпуля, а Дубравка теж не зможе зіграти, оскільки заграний за Манчестер Юнайтед, де виступав на правах оренди.

Очікується, що місце у стартовому складі займе Лоріс Каріус, який востаннє грав у офіційному матчі у лютому 2021 року.

"Я зіграв два матчі за Манчестер Юнайтед, тому я знав, що не зможу зіграти у фіналі або бути поряд із гравцями.

Буде дуже складно дивитись цю гру. Мене часто запитують про це, але, звісно, я хочу, щоб Ньюкасл переміг. Я провів тут стільки років та дуже вдячний клубу за шанс, який він дав мені в англійському футболі. Можете навіть не питати.

Це схоже на кіно. Дуже незвичайна ситуація", — наводить слова Дубравки Goal.

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл пройде 26 лютого о 18:30 за київським часом.