Англія

Півзахисник — про перехід до Арсеналу під час зимового трансферного вікна.

Жоржиньо розповів, чому покинув Челсі та вирішив продовжити кар'єру у складі Арсеналу.

"Я говорив із керівництвом Челсі. Мені чітко дали зрозуміти, що я не входжу до планів клубу. Іноді таке потрібно просто прийняти, всьому колись приходить кінець.

Я хотів рухатися далі в кар'єрі та вибрав Арсенал, мені сподобалися їхні ідеї", — наводить слова Жоржиньо журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Жоржиньо вже встиг дебютувати за Арсенал і навіть відзначився голом.