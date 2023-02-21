Півзахисник — про перехід до Арсеналу під час зимового трансферного вікна.
ЖОРЖИНЬО, GETTY IMAGES
21 лютого 2023, 11:24
Жоржиньо розповів, чому покинув Челсі та вирішив продовжити кар'єру у складі Арсеналу.
"Я говорив із керівництвом Челсі. Мені чітко дали зрозуміти, що я не входжу до планів клубу. Іноді таке потрібно просто прийняти, всьому колись приходить кінець.
Я хотів рухатися далі в кар'єрі та вибрав Арсенал, мені сподобалися їхні ідеї", — наводить слова Жоржиньо журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що Жоржиньо вже встиг дебютувати за Арсенал і навіть відзначився голом.