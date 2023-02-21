Англія

Футболіст виступатиме за нинішню команду до 2024 року.

Мохамед Ельнені продовжив контракт із Арсеналом, повідомив офіційний сайт "канонірів".

30-річний футболіст уклав угоду до літа 2024 року.

Гравець збірної Єгипту загалом провів 155 матчів за Арсенал у всіх турнірах: він забив шість голів і десять разів асистував партнерам.

"Я щасливий, я люблю цей клуб і вболівальників, я зроблю все, щоб допомогти нам бути найкращими", — сказав Ельнені.

Нагадаємо, що єгиптянин перейшов до Арсеналу з Базеля у січні 2016 року.