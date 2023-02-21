Англія

Іспанець буде тренувати представника англійської Прем'єр-Ліги.

Хаві Грасія офіційно представлений в якості тренера Лідс Юнайтед. Про це повідомляють офіційні джерела англійського клубу.

На цій посаді іспанський фахівець змінив американця Джессі Марша, що тренував команду з минулого сезону.

Раніше Хаві Грасія очолював такі клуби, як Альмерія, Осасуна, Малага, Вотфорд, Валенсія та Аль-Садд.

З азійським колективом йому вдалося здобути золото чемпіонату Катару.