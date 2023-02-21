Англія

Аргентинець не захотів очолювати лондонців.

Челсі розглядає можливість запрошення нового головного тренера через невдалі результати команди під керівництвом Грема Поттера.

Як повідомляє видання 90min,в лондонський клуб запросив Маурісіо Почеттіно, проте отримав відмову від аргентинця.

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Зазначимо, що колишній тренер Тоттенгема знаходиться в пошуках роботи з літа минулого року після звільнення з ПСЖ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маурісі Почеттіно може повернутися у стан свого колишнього клуба — Тоттенгему.